Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 779 lira 64 kuruş, en düşük 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme Aş verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 90 azalarak 69 milyon 719 bin 298 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 20.00'de 779 lira 64 kuruş, en düşük saat 12.00'de 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 155 lira 91 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 150 lira 92 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 400 lira kuruş, en düşük 499 lira 63 kuruş olarak kayıtlara geçti.