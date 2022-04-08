Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 400 lira, en düşük 499 lira 63 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme Aş verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 26,8 azalarak 702 milyon 553 bin 210 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 18.00'de 2 bin 400 lira, en düşük saat 07.00'de 499 lira 63 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1466 lira 25 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 1449 lira 96 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 288 lira 99 kuruş, en düşük 1200 lira olarak kayıtlara geçti.