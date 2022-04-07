Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 288 lira 99 kuruş, en düşük 1200 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme Aş verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 10,2 azalarak 959 milyon 932 bin 169 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 08.00'de 2 bin 288 lira 99 kuruş, en düşük saat 01.00 ve 02.00'de 1200 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1859 lira 78 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 1881 lira 61 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 327 lira 2 kuruş, en düşük 1000 lira olarak kayıtlara geçti.