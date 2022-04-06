Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 327 lira 2 kuruş, en düşük 1000 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme Aş verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 3,17 artarak 1 milyon 68 bin 738 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 21.00'de 2 bin 327 lira 2 kuruş, en düşük saat 23.00'te 1000 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1933 lira 17 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 1936 lira 65 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 500 lira, en düşük 1741 lira 12 kuruş olarak kayıtlara geçti.