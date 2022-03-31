Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 500 lira, en düşük 749 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme Aş verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 18 artarak 861 milyon 382 bin 462 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 00.00, 08.00, 09.00, 19.00 ve 20.00 saatlerinde 2 bin 500 lira, en düşük saat 13.00'te 749 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1765 lira 45 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 1789 lira 62 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün tüm saatlerde 1745 lira olarak kayıtlara geçti.