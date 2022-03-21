Spot piyasada elektrik fiyatları - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Spot piyasada elektrik fiyatları

AA - Nuran Erkul Kaya - Ekonomi
 - Güncelleme:
Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için tüm saatlerde 1745 lira olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için tüm saatlerde 1745 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme Aş verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 1,37 artarak 761 milyon 530 bin 738 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için tüm saatlerde 1745 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ve ağırlıklı ortalama fiyatı da 1745 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün 1745 lira, en düşük 1100 lira olarak kayıtlara geçti.

AA / Nuran Erkul Kaya - Ekonomi

Enerji Piyasaları İşletme AŞ, Ekonomi, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title