Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 1745 lira, en düşük 1100 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme Aş verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 18,67 artarak 751 milyon 183 bin 814 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 06.00-23.00 saatlerinde 1745 lira, en düşük saat 03.00'te 1100 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1649 lira 51 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 1669 lira 5 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün 18.00-21.00 saatlerinde 1745 lira, en düşük 12.00'de 1034 lira 99 kuruş olarak kayıtlara geçti.