Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 1745 lira, en düşük 1034 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme Aş verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 21,1 düşerek 632 milyon 981 bin 895 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 18.00-21.00 saatlerinde 1745 lira, en düşük saat 12.00'de 1034 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1472 lira 2 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 1468 lira 2 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün 00.00-10.00 ve 18.00-21.00 saatleri arasında 1745 lira, en düşük 23.00'te 1586 lira 63 kuruş olarak kayıtlara geçti.