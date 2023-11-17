Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 288 lira 4 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 288 lira 4 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 21 milyon 469 bin 814 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 4 milyon 625 bin 800 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 11 bin 288 lira 4 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 902 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 11 bin 852 lira 44 kuruş, satış fiyatı ise 10 bin 723 lira 64 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 161 milyon 783 bin 953 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 160 milyon 409 bin 773 metreküp olarak kayıtlara geçti.