Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 838 lira 19 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 838 lira 19 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 2 milyon 414 bin 991 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 4 milyon 418 bin 366 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 11 bin 838 lira 19 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 204 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 430 lira 10 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 246 lira 28 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 115 milyon 553 bin 267 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 116 milyon 855 bin 140 metreküp olarak kayıtlara geçti.