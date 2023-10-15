Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 956 lira 96 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 956 lira 96 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 9 milyon 368 bin 893 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 14 milyon 785 bin 560 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 10 bin 956 lira 96 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 854 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 11 bin 504 lira 81 kuruş, satış fiyatı ise 10 bin 409 lira 11 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 116 milyon 312 bin 983 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 116 milyon 126 bin 82 metreküp olarak kayıtlara geçti.