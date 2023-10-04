Spot doğal gaz piyasasında, dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 982 lira 44 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında, dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 982 lira 44 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 8 milyon 685 bin 869 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 26 milyon 899 bin 909 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 10 bin 982 lira 44 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 791 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 11 bin 531 lira 56 kuruş, satış fiyatı ise 10 bin 433 lira 32 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 77 milyon 778 bin 57 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 78 milyon 729 bin 952 metreküp olarak kayıtlara geçti.