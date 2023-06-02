Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 8 bin 30 lira olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 8 bin 30 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 11 milyon 685 bin 260 lira olarak gerçekleşti. Bu rakam, bir önceki gün 7 milyon 879 bin 168 lira 75 kuruş olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 8 bin 30 lira, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 455 metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 8 bin 431 lira 50 kuruş, satış fiyatı ise 7 bin 628 lira 50 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 103 milyon 686 bin 593 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 108 milyon 88 bin 296 metreküp olarak kayıtlara geçti.