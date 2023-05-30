Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 8 bin 493 lira olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 8 milyon 501 bin 386 lira 50 kuruş olarak gerçekleşti. Bu rakam, bir önceki gün 13 milyon 223 bin 875 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 8 bin 493 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 8 milyon 501 bin 386 lira 50 kuruş olarak gerçekleşti. Bu rakam, bir önceki gün 13 milyon 223 bin 875 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 8 bin 493 lira, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 8 bin 917 lira 65 kuruş, satış fiyatı ise 8 bin 68 lira 35 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 95 milyon 846 bin 218 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 95 milyon 769 bin 224 metreküp olarak kayıtlara geçti.