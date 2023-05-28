Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 8 bin 685 lira 22 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 60 milyon 544 bin 687 lira olarak gerçekleşti. Bu rakam, bir önceki gün 14 milyon 560 bin 258 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 8 bin 685 lira 22 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 60 milyon 544 bin 687 lira olarak gerçekleşti. Bu rakam, bir önceki gün 14 milyon 560 bin 258 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 8 bin 685 lira 22 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 6 milyon 971 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 9 bin 119 lira 48 kuruş, satış fiyatı ise 8 bin 250 lira 96 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 124 milyon 393 bin 643 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 118 milyon 560 bin 317 metreküp olarak kayıtlara geçti.