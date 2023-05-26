Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 11 lira 35 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 11 lira 35 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 67 milyon 125 bin 556 lira olarak gerçekleşti. Bu rakam, bir önceki gün 35 milyon 89 bin 322 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 9 bin 11 lira 35 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 7 milyon 449 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 9 bin 461 lira 92 kuruş, satış fiyatı ise 8 bin 560 lira 78 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 101 milyon 399 bin 55 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 100 milyon 787 bin 347 metreküp olarak kayıtlara geçti.