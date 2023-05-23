Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 21 lira 63 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 21 lira 63 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 10 milyon 726 bin 715 lira olarak gerçekleşti. Bu rakam, bir önceki gün 10 milyon 195 bin 483 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 9 bin 21 lira 63 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 189 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 9 bin 472 lira 71 kuruş, satış fiyatı ise 8 bin 570 lira 55 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 94 milyon 837 bin 538 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 97 milyon 819 bin 723 metreküp olarak kayıtlara geçti