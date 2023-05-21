Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 78 lira 62 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 78 lira 62 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 11 milyon 15 bin 465 lira olarak gerçekleşti. Bu rakam, bir önceki gün 26 milyon 144 bin 772 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 9 bin 78 lira 62 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 213 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 9 bin 532 lira 55 kuruş, satış fiyatı ise 8 bin 624 lira 69 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 83 milyon 522 bin 246 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 83 milyon 124 bin 507 metreküp olarak kayıtlara geçti.