??????? Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 133 lira 72 kuruş olarak belirlendi.

??????? Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 133 lira 72 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 13 milyon 403 bin 748 lira olarak gerçekleşti. Bu rakam, bir önceki gün 38 milyon 704 bin 214 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 9 bin 133 lira 72 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 467 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 9 bin 590 lira 41 kuruş, satış fiyatı ise 8 bin 677 lira 3 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 108 milyon 284 bin 264 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 111 milyon 455 bin 905 metreküp olarak kayıtlara geçti.