??????? Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 170 lira 3 kuruş olarak belirlendi.

??????? Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 170 lira 3 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 38 milyon 704 bin 214 lira olarak gerçekleşti. Bu rakam, bir önceki gün 14 milyon 932 bin 595 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 9 bin 170 lira 3 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 4 milyon 220 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 9 bin 628 lira 53 kuruş, satış fiyatı ise 8 bin 711 lira 53 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 104 milyon 778 bin 520 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 101 milyon 935 bin 378 metreküp olarak kayıtlara geçti.