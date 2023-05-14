??????? Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 71 lira 34 kuruş olarak belirlendi.

??????? Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 71 lira 34 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 14 milyon 932 bin 595 lira olarak gerçekleşti. Bu rakam, bir önceki gün 21 milyon 922 bin 401 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 9 bin 71 lira 34 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 646 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 9 bin 524 lira 91 kuruş, satış fiyatı ise 8 bin 617 lira 77 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 118 milyon 106 bin 154 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 118 milyon 2 bin 618 metreküp olarak kayıtlara geçti.