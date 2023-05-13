??????? Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 74 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

??????? Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 74 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 21 milyon 922 bin 401 lira olarak gerçekleşti. Bu rakam, bir önceki gün 15 milyon 291 bin 355 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 9 bin 74 lira 99 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 415 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 9 bin 528 lira 74 kuruş, satış fiyatı ise 8 bin 621 lira 24 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 147 milyon 397 bin 823 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 149 milyon 803 bin 420 metreküp olarak kayıtlara geçti.