Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 116 lira 83 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 116 lira 83 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 15 milyon 291 bin 355 lira olarak gerçekleşti. Bu rakam, bir önceki gün 32 milyon 831 bin 205 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 9 bin 116 lira 83, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 675 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 9 bin 572 lira 67 kuruş, satış fiyatı ise 8 bin 660 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 145 milyon 437 bin 319 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 145 milyon 412 bin 253 metreküp olarak kayıtlara geçti.