Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 111 lira 71 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 111 lira 71 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 39 milyon 320 bin 227 lira olarak gerçekleşti. Bu rakam, bir önceki gün 32 milyon 806 bin 44 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 9 bin 111 lira 71 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 4 milyon 315 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 9 bin 567 lira 30 kuruş, satış fiyatı ise 8 bin 656 lira 12 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 149 milyon 420 bin 364 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 146 milyon 311 bin 931 metreküp olarak kayıtlara geçti.