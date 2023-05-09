Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 125 lira 47 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 125 lira 47 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 32 milyon 806 bin 44 lira olarak gerçekleşti. Bu rakam, bir önceki gün 7 milyon 479 bin 58 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 9 bin 125 lira 47 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 3 milyon 595 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 9 bin 581 lira 74 kuruş, satış fiyatı ise 8 bin 669 lira 20 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 133 milyon 919 bin 665 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 134 milyon 124 bin 321 metreküp olarak kayıtlara geçti.