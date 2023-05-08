Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 88 lira olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 88 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 7 milyon 479 bin 58 lira olarak gerçekleşti. Bu rakam, bir önceki gün 50 milyon 255 bin 175 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 9 bin 88 lira, gaz ticaret miktarı ise 823 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 9 bin 542 lira 40 kuruş, satış fiyatı ise 8 bin 633 lira 60 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 108 milyon 875 bin 756 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 112 milyon 768 bin 925 metreküp olarak kayıtlara geçti.