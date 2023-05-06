Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 155 lira 69 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 155 lira 69 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 53 milyon 212 bin 142 lira olarak gerçekleşti. Bu rakam, bir önceki gün 35 milyon 466 bin 620 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 9 bin 155 lira 69 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 5 milyon 812 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 9 bin 613 lira 47 kuruş, satış fiyatı ise 8 bin 697 lira 91 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 141 milyon 179 bin 101 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 136 milyon 321 bin 838 metreküp olarak kayıtlara geçti.