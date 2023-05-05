Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 197 lira 83 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 197 lira 83 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 35 milyon 466 bin 620 lira olarak gerçekleşti. Bu rakam, bir önceki gün 9 milyon 868 bin 316 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 9 bin 197 lira 83 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 3 milyon 856 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 9 bin 657 lira 72 kuruş, satış fiyatı ise 8 bin 737 lira 94 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 140 milyon 751 bin 646 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 142 milyon 781 bin 183 metreküp olarak kayıtlara geçti.