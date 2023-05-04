Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 231 lira 24 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 231 lira 24 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 9 milyon 868 bin 316 lira olarak gerçekleşti. Bu rakam, bir önceki gün 8 milyon 21 bin 178 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 9 bin 231 lira 24 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 69 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 9 bin 692 lira 80 kuruş, satış fiyatı ise 8 bin 769 lira 68 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 120 milyon 203 bin 458 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 124 milyon 898 bin 964 metreküp olarak kayıtlara geçti.