Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 241 lira 15 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 241 lira 15 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 8 milyon 21 bin 178 lira olarak gerçekleşti. Bu rakam, bir önceki gün 34 milyon 436 bin 348 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 9 bin 241 lira 15 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 868 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 9 bin 703 lira 21 kuruş, satış fiyatı ise 8 bin 779 lira 9 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 114 milyon 63 bin 211 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 116 milyon 937 bin 988 metreküp olarak kayıtlara geçti.