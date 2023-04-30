Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 8 bin 917 lira 87 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 8 bin 917 lira 87 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 32 milyon 64 bin 304 lira olarak gerçekleşti. Bu rakam, bir önceki gün 32 milyon 20 bin 524 lira olarak açıklandı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 8 bin 917 lira 87 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 3 milyon 595 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 9 bin 363 lira 76 kuruş, satış fiyatı ise 8 bin 471 lira 98 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 128 milyon 691 bin 396 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 133 milyon 429 bin 688 metreküp olarak kayıtlara geçti.