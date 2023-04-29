Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 8 bin 771 lira 2 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 8 bin 771 lira 2 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 32 milyon 20 bin 524 lira olarak gerçekleşti. Bu rakam, bir önceki gün 12 milyon 837 bin 139 lira olarak açıklandı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 8 bin 771 lira 2 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 3 milyon 650 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 9 bin 209 lira 57 kuruş, satış fiyatı ise 8 bin 332 lira 47 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 153 milyon 256 bin 585 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 152 milyon 419 bin 164 metreküp olarak kayıtlara geçti.