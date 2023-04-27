Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 8 bin 807 lira 40 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 8 bin 807 lira 40 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 49 milyon 551 bin 440 lira olarak gerçekleşti. Bu rakam, bir önceki gün 34 milyon 990 bin 761 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 8 bin 807 lira 40 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 5 milyon 626 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 9 bin 247 lira 77 kuruş, satış fiyatı ise 8 bin 367 lira 3 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 133 milyon 425 bin 83 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 131 milyon 482 bin 886 metreküp olarak kayıtlara geçti.