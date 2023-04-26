Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 8 bin 950 lira 75 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 8 bin 950 lira 75 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 34 milyon 990 bin 761 lira olarak gerçekleşti. Bu rakam, bir önceki gün 8 milyon 995 bin 368 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 8 bin 950 lira 75 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 3 milyon 909 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 9 bin 398 lira 29 kuruş, satış fiyatı ise 8 bin 503 lira 21 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 140 milyon 148 bin 369 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 137 milyon 73 bin 913 metreküp olarak kayıtlara geçti.