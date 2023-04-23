Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 8 bin 997 lira 95 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 8 bin 997 lira 95 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 56 milyon 549 bin 725 lira olarak gerçekleşti. Bu rakam, bir önceki gün 66 milyon 12 bin 520 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 8 bin 997 lira 95 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 6 milyon 286 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 9 bin 447 lira 85 kuruş, satış fiyatı ise 8 bin 548 lira 5 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 101 milyon 949 bin 985 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 93 milyon 234 bin 67 metreküp olarak kayıtlara geçti.