Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 75 lira 13 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 75 lira 13 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 66 milyon 12 bin 520 lira olarak gerçekleşti. Bu rakam, bir önceki gün 62 milyon 469 bin 318 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 9 bin 75 lira 13 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 7 milyon 274 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 9 bin 528 lira 89 kuruş, satış fiyatı ise 8 bin 621 lira 37 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 105 milyon 431 bin 840 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 101 milyon 203 bin 490 metreküp olarak kayıtlara geçti.