Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 342 lira 42 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 342 lira 42 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 9 milyon 659 bin 745 lira olarak gerçekleşti. Bu rakam, bir önceki gün 10 milyon 766 bin 811 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 9 bin 342 lira 42 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 34 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 9 bin 809 lira 54 kuruş, satış fiyatı ise 8 bin 875 lira 30 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 110 milyon 176 bin 524 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 115 milyon 815 bin 695 metreküp olarak kayıtlara geçti.