Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 394 lira 54 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 394 lira 54 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 7 milyon 866 bin 607 lira olarak gerçekleşti. Bu rakam, bir önceki gün 6 milyon 453 bin 948 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 9 bin 394 lira 54 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 838 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 9 bin 864 lira 27 kuruş, satış fiyatı ise 8 bin 924 lira 81 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 104 milyon 124 bin 768 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 104 milyon 303 bin 597 metreküp olarak kayıtlara geçti.