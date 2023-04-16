Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 380 lira 79 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 380 lira 79 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 6 milyon 453 bin 948 lira olarak gerçekleşti. Bu rakam, bir önceki gün 9 milyon 179 bin 945 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 9 bin 380 lira 79 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 688 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 9 bin 849 lira 83 kuruş, satış fiyatı ise 8 bin 911 lira 75 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 115 milyon 28 bin 990 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 115 milyon 443 bin 924 metreküp olarak kayıtlara geçti.