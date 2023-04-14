Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 179 lira 19 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 179 lira 19 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 37 milyon 56 bin 351 lira olarak gerçekleşti. Bu rakam, bir önceki gün 8 milyon 683 bin 962 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 9 bin 179 lira 19 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 4 milyon 37 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 9 bin 638 lira 15 kuruş, satış fiyatı ise 8 bin 720 lira 23 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 153 milyon 191 bin 213 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 149 milyon 921 bin 649 metreküp olarak kayıtlara geçti.