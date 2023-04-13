Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 64 lira 74 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 64 lira 74 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 8 milyon 683 bin 962 lira olarak gerçekleşti. Bu rakam, bir önceki gün 8 milyon 278 bin 829 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 9 bin 64 lira 74 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 957 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 9 bin 517 lira 98 kuruş, satış fiyatı ise 8 bin 611 lira 50 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 181 milyon 779 bin 636 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 181 milyon 747 bin 594 metreküp olarak kayıtlara geçti.