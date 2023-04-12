Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 47 lira 70 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 47 lira 70 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 8 milyon 278 bin 829 lira olarak gerçekleşti. Bu rakam, bir önceki gün 13 milyon 308 bin 510 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 9 bin 47 lira 70 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 915 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 9 bin 500 lira 9 kuruş, satış fiyatı ise 8 bin 595 lira 32 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 165 milyon 157 bin 223 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 168 milyon 213 bin 183 metreküp olarak kayıtlara geçti.