Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 4 lira 40 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 4 lira 40 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 13 milyon 308 bin 510 lira olarak gerçekleşti. Bu rakam, bir önceki gün 50 milyon 52 bin 452 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 9 bin 4 lira 40 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 478 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 9 bin 454 lira 62 kuruş, satış fiyatı ise 8 bin 554 lira 18 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 165 milyon 315 bin 464 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 164 milyon 657 bin 743 metreküp olarak kayıtlara geçti.