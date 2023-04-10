Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 62 lira 39 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 62 lira 39 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 50 milyon 52 bin 452 lira olarak gerçekleşti. Bu rakam, bir önceki gün 50 milyon 328 bin 397 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 9 bin 62 lira 39 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 5 milyon 523 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 9 bin 515 lira 51 kuruş, satış fiyatı ise 8 bin 609 lira 27 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 143 milyon 155 bin 634 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 138 milyon 465 bin 7 metreküp olarak kayıtlara geçti.