Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 56 lira 78 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 56 lira 78 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 50 milyon 328 bin 397 lira olarak gerçekleşti. Bu rakam, bir önceki gün 24 milyon 221 bin 441 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 9 bin 56 lira 78 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 5 milyon 557 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 9 bin 509 lira 62 kuruş, satış fiyatı ise 8 bin 603 lira 94 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 158 milyon 647 bin 271 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 154 milyon 873 bin 451 metreküp olarak kayıtlara geçti.