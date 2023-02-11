Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 199 lira 47 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 199 lira 47 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 74 milyon 465 bin 50 lira olarak gerçekleşti. Bu rakam, bir önceki gün 19 milyon 614 bin 979 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 12 bin 199 lira 47 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 6 milyon 104 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 809 lira 44 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 589 lira 50 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 247 milyon 431 lira 568 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 246 milyon 440 bin 147 metreküp olarak kayıtlara geçti.