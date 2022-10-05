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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Ekonomi Haberleri

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 26 bin 100 lira 4 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 26 bin 100 lira 4 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 419 milyon 871 bin 325 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 133 milyon 554 bin 325 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 26 bin 100 lira 4 kuruş oldu. Gaz ticaret miktarı 16 milyon 87 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 26 bin 883 lira 4 kuruş, satış fiyatı 25 bin 317 lira 4 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 97 milyon 197 bin 48 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 112 milyon 490 bin 480 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Gökçe Topbaş - Ekonomi

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