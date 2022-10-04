Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 26 bin 100 lira 12 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 26 bin 100 lira 12 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 133 milyon 554 bin 325 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 112 milyon 778 bin 100 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 26 bin 100 lira 12 kuruş oldu. Gaz ticaret miktarı 5 milyon 117 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 26 bin 883 lira 12 kuruş, satış fiyatı 25 bin 317 lira 12 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 89 milyon 22 bin 599 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 99 milyon 427 bin 631 metreküp olarak kayıtlara geçti.