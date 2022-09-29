Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 26 bin 265 lira olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 26 bin 265 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 6 milyon 802 bin 650 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 6 milyon 149 bin 520 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 26 bin 265 lira oldu. Gaz ticaret miktarı 259 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 27 bin 53 lira 1 kuruş, satış fiyatı 25 bin 477 lira 11 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 93 milyon 65 bin 301 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 100 milyon 968 bin 831 metreküp olarak kayıtlara geçti.