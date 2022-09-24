Spot piyasada doğal gaz fiyatları açıklandı

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 26 bin 181 lira 85 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 83 milyon 781 bin 910 lira oldu. Bu rakam, bir önceki gün 36 milyon 119 bin 758 lira olarak açıklanmıştı. Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 26 bin 181 lira 85 kuruş oldu. Gaz ticaret miktarı 3 milyon 200 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 26 bin 967 lira 31 kuruş, satış fiyatı 25 bin 396 lira 39 kuruş olarak belirlendi. Türkiye'ye dün 112 milyon 236 bin 558 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 114 milyon 403 bin 534 metreküp olarak kayıtlara geçti.